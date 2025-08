Garcea (Fi): “Tutela della Cbs e dello sport giovanile, depositata interpellanza in Consiglio Comunale”

Il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Domenico Garcea, ha annunciato di aver depositato un’interpellanza rivolta al sindaco e all’assessore competente per fare chiarezza sulla situazione dell’impianto sportivo comunale di corso Sicilia 58, attualmente gestito dalla storica società Cbs Scuola Calcio.

"L’impianto è un presidio sportivo, educativo e sociale insostituibile per il territorio - dichiara Garcea -. Non possiamo permettere che l’incertezza amministrativa e progetti alternativi non condivisi mettano a rischio la continuità delle attività calcistiche che coinvolgono centinaia di giovani".

A seguito dell’interpellanza, Garcea annuncia che chiederà l’audizione in Commissione consiliare competente di una delegazione della società Cbs e dei promotori della petizione popolare già attiva sul territorio, per garantire massima trasparenza e partecipazione nelle decisioni che riguardano un impianto sportivo centrale per la Circoscrizione 8 e per tutta la città. "Difendere lo sport di base e le realtà che investono sul territorio è un dovere delle istituzioni", conclude Garcea.