Sposi In: scopri l'arte del dessert nuziale con Giacomo Denti!

Un workshop esclusivo per il dolce perfetto

E quale elemento più iconico e atteso del dessert nuziale? Non è solo una torta, ma il culmine zuccherino di una promessa d'amore. Se sognate un finale dolce e impeccabile per le vostre nozze, non potete perdervi questo evento!

Abbiamo il piacere di invitarvi a un workshop esclusivo con un vero fuoriclasse della pasticceria, il Maestro Giacomo Denti. Con la sua esperienza e la sua passione, Giacomo vi guiderà alla scoperta di tutti i segreti per creare il dolce perfetto che stupirà i vostri invitati e coronerà la vostra giornata speciale.

Cosa imparerete?

Durante questo imperdibile appuntamento, il Maestro Denti vi svelerà i trucchi del mestiere, dalle tecniche per bilanciare i sapori alla scelta degli ingredienti migliori, fino ai segreti per una decorazione che sia non solo bella, ma anche un'opera d'arte commestibile. Sarà un'occasione unica per acquisire una consapevolezza nuova e per capire come trasformare la vostra idea di torta nuziale in una splendida realtà.

Quando e dove?

Vi aspettiamo il 27 settembre alle ore 15:30 all'interno della fiera Sposi In.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per garantire a tutti un'esperienza di alta qualità. Per assicurarvi il vostro posto, vi basta un gesto semplicissimo:

Andate sul sito www.sposiin.info Compilate il Form d'iscrizione. Nel campo apposito, indicate "Partecipo al Wedding Cake event".

Basta una sola iscrizione per coppia.

Non perdete l'opportunità di rendere il vostro matrimonio ancora più memorabile. Vi aspettiamo con tante sorprese e con la magia della pasticceria di alta qualità. Sposi In vi dà il benvenuto in un mondo di novità e ispirazioni.