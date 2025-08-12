 / Eventi

Ferragosto da ballare: Le Vele Alassio si conferma capitale della nightlife internazionale!

QuI di seguito il programma di questa settimana de Le Vele Alassio

Il cuore dell'estate batte forte ad Alassio, e Le Vele si prepara a celebrarlo con una settimana esplosiva all'insegna della musica, dell'eleganza e del divertimento. In occasione di Ferragosto, lo storico Club affacciato sul mare si trasforma in un palcoscenico d'eccezione, pronto ad accogliere artisti di fama internazionale con eventi tematici,
dj set esclusivi e ospiti capaci di infiammare le notti liguri.

Un programma ricchissimo, pensato per un pubblico esigente e appassionato, pronto a vivere sette giorni di pura magia.

Martedì 12 agosto - ore 23:00 - CERTE NOTTI

La settimana si apre con una serata dedicata alla grande musica italiana: dalle hit dell'estate 2025 ai classici intramontabili. Un viaggio emozionante tra passato e presente, per cantare a squarciagola e iniziare con il piede giusto. Un inno alla leggerezza, alla nostalgia e al divertimento più autentico.

Mercoledì 13 agosto - ore 23:00 - MAMACITA

Il party ufficiale di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban torna a Le Vele. Mamacita è un vero e proprio show, tra visual spettacolari, coreografie esplosive e sonorità latine irresistibili. Una notte rovente, pensata per chi ama ballare fino all'alba.

Giovedì 14 & Venerdì 15 agosto - ore 23:00 - FERRAGOSTO ALASSIO 2025 con Dreamers

Due serate consecutive per celebrare il Ferragosto con Dreamers, il concept onirico che trasforma il Club in un mondo sospeso tra sogno e
realtà. 

Giovedì: protagonista Stefano Pain, accompagnato da Francis Key, per un set potente e coinvolgente. 

Venerdì: il ritorno di Giorgio V., ancora una volta affiancato da Francis Key, per una serata che unisce energia e una raffinata vena nostalgica.
In entrambe le serate, il sound sarà arricchito dalla presenza del resident DJ Tigani. Due notti tra luci, atmosfere immersive e musica ad alto impatto.

Sabato 16 agosto - ore 23:00 - STYLHERTZ

Il sabato sera firmato Stylhertz si conferma tra gli appuntamenti più attesi della Riviera. In consolle, Francis Key celebra 25 anni di carriera con un extended set esclusivo: un viaggio sonoro dal carattere inconfondibile. Al suo fianco, ancora una volta, l'energia esplosiva del resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, pensata per i
veri amanti della dance elettronica.

Domenica 17 agosto - ore 16:00 - CHANGE YOUR MIND: Daytime con Ricardo Villalobos

La domenica prende vita alla luce del sole con il Daytime firmato Change Your Mind. Ospite speciale Ricardo Villalobos, leggenda vivente della musica elettronica e simbolo indiscusso della scena underground internazionale. In consolle, insieme a lui, Alexander Skanche e Vithz, due talenti in ascesa della scena contemporanea. Una giornata che
promette emozioni intense, in un'atmosfera unica dove la musica incontra il mare.

Domenica 17 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Paco Osuna

La notte continua con un evento di altissimo livello: protagonista Paco Osuna, icona della scena Techno e Tech House mondiale. Celebre per i suoi set dinamici, ricchi di groove e intensità, Paco Osuna porterà al Club un'energia travolgente. Insieme a lui, Youniverse e Proudly People completano una line up potente e immersiva, pronta a chiudere la
domenica in grande stile.

La settimana prossima:

Martedì 19 agosto - ore 23:00 - BOB SINCLAR

Le Vele Alassio ospita uno degli artisti più amati della scena internazionale: Bob Sinclar. Il leggendario DJ e produttore francese fa tappa ad Alassio con i suoi successi senza tempo, per una serata destinata a entrare nella storia. Ad aprire e chiudere la pista, Francis Key, protagonista indiscusso delle notti del Club. Un evento che unisce stile, ritmo e carisma, pronto a infiammare l'estate.

Mercoledì 20 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND con Deborah De Luca

Dai più importanti festival internazionali torna Deborah De Luca, una delle DJ più seguite e amate della scena del clubbing mondiale. Una presenza speciale, da sempre legata alle notti liguri. Ad aprire la serata ci sarà Valentinø, storico volto e sound estremo del party Change Your Mind.

Una settimana di Ferragosto all'insegna della musica, dell'energia e della qualità, con artisti di fama internazionale e un'atmosfera impareggiabile nel cuore della Riviera.

L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.

Summer nights, Premium vibes.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!



Le Vele Alassio presents Certe Notti Tuesday 12th August 2025

Sotto le stelle di Alassio, la musica italiana prende vita: vieni a
ballare e cantare con noi a Le Vele!!

Tuesday 12th August 2025
 From 11pm till late
Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO
presents
CERTE NOTTI
Evento Italiano
POP / URBAN / DANCE



IN CONSOLLE
DJ Set by Jody / Andrea Lizzio
VOICE: Matteo Diamante
PERFORMERS: Le Vele Girls

DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-certe-notti-tuesday-12th-august-2025--199554/channel--le-vele



Le Vele Alassio presents Mamacita Wednesday 13th August 2025

Le Vele Alassio vi aspettano mercoledì 13 agosto con Mamacita!!

Wednesday 13th August 2025
 From 11pm till late
Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA



IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production

DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-wednesday-13th-august-2025--199734/channel--le-vele



Le Vele Alassio Ferragosto Alassio 2025 Thu 14th & Fri 15th August 2025

"If you can dream it, you can do it."

Thu 14th & Fri 15th August 2025
 From 11pm till late
Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO
presents
FERRAGOSTO ALASSIO 2025
Dreamers

Thursday 14th August 2025

LINE UP
Francis Key
Stefano Pain
Tigani

Friday 15th August 2025

LINE UP
Francis Key
Giorgio V.
Tigani

DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed - Giovedì 14 Agosto:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-ferragosto-alassio-2025-thu-14th-august-2025--199681/channel--le-vele

Evento Xceed - Venerdì 15 Agosto:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-ferragosto-alassio-2025-fri-15th-august-2025--199684/channel--le-vele



Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 16th August 2025

Summer nights, premium vibes!
Let the magic of Le Vele surprise you!

Saturday 16th August 2025
 From 11pm till late
Live music from 7pm

LE VELE ALASSIO
presents
SATURDAY STYLHERTZ
w/
FRANCIS KEY
25 years on the mix



LINE UP
Francis Key (Extended Set)
Tigani

DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-16th-august-2025--199833/channel--le-vele



Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime Sunday 17th August 2025

Here we go again!

Sunday 17th August 2025
 From 4pm to 10pm

LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Daytime



LINE UP
RICARDO VILLALOBOS
Alexander Skancke
Vithz

DETAILS
- Dress Code: Savage / Flowers
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Dress Code: Savage / Flowers
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-17th-august-2025--199706/channel--le-vele



Le Vele Alassio presents Change Your Mind Sun 17th August 2025

Join us and step into a new dimension!

Sun 17th August 2025
 From 11pm till late

LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND



LINE UP
PACO OSUNA
Youniverse
Proudly People

DETAILS
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI
- Dress Code: Space / Dark & Silver
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-sun-17th-august-2025--199748/channel--le-vele



Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents

INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721

