Con RISTRUTTURIAMO, la tua casa a Torino, senza pensieri

Ristrutturiamo nasce a Torino nel 2017, è una realtà specializzata e verticalizzata in ristrutturazioni complete chiavi in mano, operativa su Torino, Milano e Liguria. Da anni trasforma appartamenti in spazi su misura, moderni, funzionali e ricchi di stile.

Con uno storico di oltre trecento appartamenti ristrutturati su Torino e provincia, si posiziona come azienda leader di settore.

Completa in ogni sfaccettatura, infatti all’ interno della struttura sono presenti project manager per la corretta gestione del cantiere, ingegneri e personale altamente qualificato per lo svolgimento fino alla consegna e interior design che, prima di iniziare ogni operazione, studiano gli spazi con i clienti per valorizzarli al meglio, a seconda delle loro esigenze personali.

A differenza di molte altre imprese edili comuni, dispone a Grugliasco, in via Podgora di un magazzino con uffici e show-room di 2000 metri, dove archivia il materiale, infissi ed ogni componente del cantiere, li potrai progettare la tua casa e studiare ogni spazio assieme ai nostri interior design, ma cosa più importante nell’ esposizione troverai una vasta gamma di materiali e complementi d’arredo moderni.

Ristrutturazioni Chiavi in Mano che Trasformano i Tuoi Spazi in Emozioni a partire da 330 euro al metro quadrato.

Hai un appartamento da ristrutturare? Immagina di affidarti a un’unica azienda, che si occupi di tutto:

dalla progettazione alla consegna finale. Nessun coordinamento tra muratori, idraulici, elettricisti.

Nessuna corsa contro il tempo. Solo la tranquillità di vedere la tua casa rinascere, passo dopo passo, senza stress, una sola riunione settimanale in cantiere per definire i vari dettagli che verranno successivamente svolti.

Proprio per questo, Ristrutturiamo vanta su Google e Trustiplot decine e decine di recensioni dei suoi clienti positive.



Cosa rende ristrutturiamo diversa dalle altre aziende?

Un unico referente per tutta la durata dei lavori, Team interno di professionisti (ingegneri, geometri, project manager), Preventivi chiari, tempi certi e risultati garantiti.

Materiali di qualità e finiture curate nei minimi dettagli, soluzioni personalizzate in base al tuo budget.

Che si tratti di ristrutturare la tua prima casa, dare nuova vita all’appartamento di famiglia o valorizzare un immobile da mettere a reddito, il partner giusto per realizzare il tuo progetto, ristrutturiamo può essere il tuo partner ideale, per la tua #ristrutturazionetorino .

