Swap Party “Back to School”: scambi di oggetti e musica ai giardini Saragat

Un pomeriggio di creatività per il quartiere. Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 16, i Giardini Saragat di via Leoncavallo ospiteranno lo Swap Party – Back to School, una giornata all’insegna dello scambio.

L’iniziativa offre ai cittadini l’occasione di portare e scambiare vestiti, oggetti per la casa e materiali scolastici, promuovendo così un consumo sostenibile e solidale. Ma lo swap sarà solo una parte di un programma ricco di attività e intrattenimento.

Durante il pomeriggio, infatti, sarà presente lo stand “Passate in Barriera”, dedicato alla valorizzazione delle realtà del quartiere; seguirà un workshop di djembé e danza africana a cura dell’associazione Tama, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’esperienza ritmica e partecipativa. La giornata si concluderà con l’esibizione live di Muso, per trasformare i giardini in uno spazio di musica.

Lo Swap Party vuole essere non solo un momento di scambio, ma anche un’occasione per rafforzare i legami di vicinato e celebrare il ritorno a scuola in modo originale e inclusivo.