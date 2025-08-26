 / B. di Milano / Falchera

Pulizia e cura delle piante: successo per l’iniziativa dei volontari al parco Peccei

Gli appuntamenti per la manutenzione dell'area verde continueranno il prossimo lunedì

Una mattinata all’insegna del volontariato e della cura del verde pubblico ha visto protagonisti diversi cittadini impegnati al parco Peccei di via Cigna (nel quartiere Barriera di Milano). I volontari hanno raccolto cartacce, bottiglie e altri rifiuti, e si sono occupati delle piante, potando fronde basse e rami spezzati con tutte le precauzioni necessarie a non danneggiarle.

Durante l’attività, i partecipanti hanno incontrato cittadini incuriositi, che hanno espresso il desiderio di unirsi ai prossimi appuntamenti di manutenzione del parco. Incontri che si terranno, come da copione, a partire dal prossimo lunedì.

