Plastic Free mobilita Torino: due ore per liberare le strade dai mozziconi

Un gesto semplice ma dal grande impatto ambientale: raccogliere mozziconi di sigaretta abbandonati. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 10, Plastic Free organizza a Torino, in borgo Aurora, una mattinata di pulizia urbana dedicata alla raccolta dei mozziconi, una delle tipologie di rifiuto più diffuse e dannose per l’ambiente.

Tutti in via Reggio

L’iniziativa si svolgerà in via Reggio 3, presso il locale "Le panche", punto di ritrovo dei volontari. L’evento, della durata media di due ore, sarà coordinato dai referenti Valentina Marino (340.4009993) e Luca Pautasso (328.2729224), disponibili per qualsiasi necessità organizzativa.

Plastic Free invita i partecipanti non solo a unirsi all’attività di pulizia, ma anche a condividere il momento sui social, realizzando foto, video e stories e taggando l’associazione su Instagram@plasticfreeit.

A cosa serve

L’iniziativa fa parte della più ampia campagna nazionale di Plastic Free Odv Onlus, che da anni promuove eventi di sensibilizzazione e raccolte collettive per contrastare l’inquinamento da plastica e rifiuti abbandonati. Un appuntamento che unisce volontariato, senso civico e cura del territorio, con l’obiettivo di restituire spazi puliti ai cittadini e ridurre l’impatto di un piccolo gesto quotidiano - gettare un mozzicone a terra - che ha però gravi conseguenze sull’ambiente.