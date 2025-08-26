Più verde in città, piantati una ventina di alberi al parco della Colletta

La Circoscrizione 7 continua il percorso verso una città più verde e sostenibile. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati messi a dimora una ventina di nuovi alberi nell’area adiacente al parcheggio tra via Zanella e via Varano.

L’intervento rientra nelle azioni di riqualificazione del territorio e nella strategia di incremento del verde urbano, considerato un elemento fondamentale non solo per l’estetica dei quartieri, ma anche per il miglioramento della qualità dell’aria e del benessere dei cittadini.

“Per una città e una Circoscrizione sempre più verde” sottolineano dagli uffici circoscrizionali, evidenziando l’impegno a favorire spazi pubblici più vivibili e sostenibili.