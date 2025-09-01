 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 16:04

Maxi potatura per gli alberi attorno ai campi sportivi dell'Usd Carrara

L’intervento richiesto dai gestori dell’impianto per garantire sicurezza agli atleti

Maxi potatura per gli alberi attorno ai campi sportivi del Carrara

Maxi potatura per gli alberi attorno ai campi sportivi del Carrara

Sono stati ultimati nel corso di questa settimana gli interventi di potatura delle alberate che costeggiano i campi da calcio dell’Usd Carrara 90, in corso Appio Claudio.

L’intervento, atteso da tempo dai gestori e dai frequentatori dell’impianto sportivo, si è reso necessario a causa dell’altezza raggiunta dai rami, che iniziavano a creare disagi e potenziali rischi. La manutenzione è stata portata a termine dal settore alberate della Città di Torino, che ha coordinato le operazioni per garantire maggiore sicurezza e decoro all’area. 

Un ringraziamento particolare - spiega il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegnaè stato rivolto al consigliere comunale Simone Fissolo, che si è attivato presso gli uffici competenti per accelerare l’avvio dei lavori”. Con la conclusione della potatura, gli spazi verdi che circondano i campi del Carrara 90 tornano a essere più sicuri e fruibili per atleti, famiglie e cittadini.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium