Maxi potatura per gli alberi attorno ai campi sportivi dell'Usd Carrara

Sono stati ultimati nel corso di questa settimana gli interventi di potatura delle alberate che costeggiano i campi da calcio dell’Usd Carrara 90, in corso Appio Claudio.

L’intervento, atteso da tempo dai gestori e dai frequentatori dell’impianto sportivo, si è reso necessario a causa dell’altezza raggiunta dai rami, che iniziavano a creare disagi e potenziali rischi. La manutenzione è stata portata a termine dal settore alberate della Città di Torino, che ha coordinato le operazioni per garantire maggiore sicurezza e decoro all’area.

“Un ringraziamento particolare - spiega il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna - è stato rivolto al consigliere comunale Simone Fissolo, che si è attivato presso gli uffici competenti per accelerare l’avvio dei lavori”. Con la conclusione della potatura, gli spazi verdi che circondano i campi del Carrara 90 tornano a essere più sicuri e fruibili per atleti, famiglie e cittadini.