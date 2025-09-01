 / Cronaca

Cronaca | 01 settembre 2025, 15:37

Carmagnola, cinque persone in ospedale per un'intossicazione alimentare

Avevano tutti cenato nello stesso ristorante a menù fisso a Pancalieri

Cinque persone sono state vittime di un'intossicazione alimentare. Si sono presentate ieri, domenica 31 agosto, all'ospedale San Lorenzo di Carmagnola dopo aver riscontrato gli stessi sintomi. I cinque avevamo cenato tutti nello stesso ristorante a  menù fisso, a Pancalieri, nella serata di sabato 30 agosto. L'intossicazione non era grave e sono stati tutti dimessi in mattinata. 

Sul caso sono in corso alcuni approfondimenti dei carabinieri della compagnia di Moncalieri e gli accertamenti degli ispettori dell'Asl To5.

Nessuno al momento tuttavia ha presentato denuncia. 

redazione

