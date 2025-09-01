Carmagnola, cinque persone in ospedale per un'intossicazione alimentare

Cinque persone sono state vittime di un'intossicazione alimentare. Si sono presentate ieri, domenica 31 agosto, all'ospedale San Lorenzo di Carmagnola dopo aver riscontrato gli stessi sintomi. I cinque avevamo cenato tutti nello stesso ristorante a menù fisso, a Pancalieri, nella serata di sabato 30 agosto. L'intossicazione non era grave e sono stati tutti dimessi in mattinata.

Sul caso sono in corso alcuni approfondimenti dei carabinieri della compagnia di Moncalieri e gli accertamenti degli ispettori dell'Asl To5.

Nessuno al momento tuttavia ha presentato denuncia.