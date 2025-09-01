Castelli aperti: le dimore aperte nel weekend nel Torinese

Il trentesimo anniversario di Castelli Aperti continua a trasformare le domeniche piemontesi in un viaggio diffuso tra storia, cultura e meraviglia. Domenica 7 settembre 2025 il circuito propone un calendario particolarmente ricco, che unisce le visite nei manieri e nelle dimore storiche a eventi speciali, mostre d’arte e rievocazioni dal sapore unico. Una giornata che conferma come il patrimonio culturale non sia fatto solo di mura e pietre antiche, ma di memorie, racconti, comunità e nuove esperienze.

Nel Torinese, il protagonista sarà il Castello e Parco di Masino a Caravino, che ospiterà la Giornata del Panorama, iniziativa nazionale del FAI che celebra i paesaggi storici come bene culturale da tutelare e valorizzare. A completare l’offerta, la Casa Lajolo di Piossasco con visite arricchite da audioguide digitali e il Castello di Pralormo, che accoglierà i visitatori tra le sue sale e il parco ottocentesco.

Per info: www.castelliaperti.it