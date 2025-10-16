Ritorna a Nichelino la mostra mercato dedicata al Disco in Vinile

E' tutto pronto a Nichelino per il ritorno della mostra mercato dedicata al Disco in Vinile. L'appuntamento, organizzato da Ganzo! Eventi Culturali, è una occasione imperdibile per gli over 50 e tutti coloro che amano il vintage, non solo nella musica.

Occasione per tutti coloro che amano il vintage

Sono in arrivo espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà oltre 25.000 dischi in vinile e CD per curiosi e collezionisti ma pure per gli appassionati della disco e della dance con i mix che hanno segnato un'epoca, per tutti e per tutte le tasche. E sarà anche l'occasione per scambiare o vendere i propri dischi agli espositori e ai collezionisti.

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 ottobre

L'appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 ottobre presso I Viali Shopping Park, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 10 alle 19.