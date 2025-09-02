Più spazio per i pedoni e bici, nuovi alberi e panchine: così rinasce via Coazze

Al via i lavori di riqualificazione in via Coazze, a Torino. Dopo tre anni di sperimentazioni e tante attività che hanno animato questo spazio - dal ping-pong agli spettacoli teatrali, dalle presentazioni di libri alle attività sportive - sono iniziati i lavori che trasformeranno l’area pedonale di via Coazze, tra via Saffi e via Almese, oltre al giardino pubblico adiacente.

Più spazio pedonale e verde

Un progetto nato dal percorso partecipato con l’associazione Piazzetta Verde e i cittadini e le cittadine del quartiere. I lavori permetteranno di restituire alla comunità: più spazio pedonale e pavimentato con calcestruzzo drenante, e un giardino ampliato; aree più accessibili per tutte e tutti; nuove alberature, fioriere e panchine; un impianto di illuminazione moderno ed efficiente e una torretta per la fornitura di energia per la realizzazione di eventi.

Previste poi più postazioni per le biciclette; carreggiate e marciapiedi ripavimentati con masselli autobloccanti e una nuova fontanella d’acqua.

7 mesi di lavori

I lavori dureranno circa 7 mesi, per un investimento di 267 mila euro. "Un passo concreto - commenta l'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - per rendere via Coazze e i suoi spazi sempre più accoglienti, verdi e vivibili".