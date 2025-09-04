Francesca Mannocchi, Cecilia Sala, Benedetta Tobagi: gli ospiti della prima edizione di Chora & Will Days a Torino

Dal 26 al 28 settembre Torino ospiterà la prima edizione dei Chora & Will Days, il festival ideato da Chora Media e Will Media insieme alle OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT.



Tre giorni di incontri, podcast dal vivo, workshop, mostre e spettacoli animeranno le OGR Torino e altri luoghi simbolo della città, per raccontare il Tempo nelle sue diverse forme: il tempo dei corpi, con Francesca Mannocchi e Simone Pieranni; il tempo della vita e della sua fine, nel confronto tra Marco Cappato e don Carmine Arice; il tempo delle guerre, con Cecilia Sala e Simone Pieranni; il tempo dell'emergenza, con Paolo Giordano, Benedetta Tobagi ed Emergency; amore ai tempi dell'apocalisse, con Valeria Montebello e Piuttosto Che; fino al tempo dell’immagine, con Mario Calabresi e le foto di Sebastião Salgado in un racconto immersivo che intreccia parole, fotografie e musica.



All'interno del festival torna anche Future4Cities, il “festival nel festival” dedicato al futuro sostenibile delle città, con il Premio F4C 2025 e la partecipazione di alcuni Sindaci italiani su temi come transizione ecologica, mobilità, spazi pubblici e partecipazione civica. Sono previsti anche workshop tematici ed esplorazioni urbane a Torino.



Per info: https://days.chorawill.com/#programma