Il calcio diventa spettacolo e solidarietà con “Una mano sul cuore”

Ospiti speciali e comicità in una giornata di sport e solidarietà a Castiglione

Castiglione Torinese si prepara a una domenica di sport, divertimento e solidarietà. Il 14 settembre 2025, alle 16, l’oratorio Madre Teresa di Calcutta ospiterà la partita benefica “Una mano sul cuore”, evento clou della Festa dello Sport.

Sul prato scenderanno la Nazionale Calcio Spettacolo, formazione composta da volti noti della tv, della musica e dei social, e la squadra del Castiglione Solidale, creata appositamente per l’occasione. L’incasso sarà interamente devoluto a favore dell’associazione Forma, che sostiene l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Tra i protagonisti attesi ci sono il capitano Vincenzo Torelli, autore e compositore, Simone Barbato, celebre per Zelig e L’isola dei famosi, il comico Assan Diop, il performer Gilbert Nana, detentore del titolo mondiale di palleggi di testa, Gianluca Martino (chitarrista dei Rockets), Oskar degli Statuto, Marco Carena e il comico di Colorado Mauro Villata.

Il pomeriggio vedrà anche la presenza speciale dell’attrice e comica Margherita Fumero, del giovane cantante Nicholas Mazza (da Io Canto Generation) e della madrina dell’evento, la conduttrice tv e speaker radiofonica Barbara Morris. Non mancheranno sorprese, tra cui incursioni di ex giocatori granata, mentre l’Inno di Mameli sarà eseguito dal Corpo Bandistico di San Raffaele Cimena.

Un appuntamento che promette sorrisi e spettacolo, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà a sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale torinese.