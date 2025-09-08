Allarme schiamazzi e assembramenti, a San Paolo multe e controlli a tappeto per i minimarket

Raffica di controlli, e sanzioni, per la zona dei minimarket di via Di Nanni e via Pollenzo. E' la risposta della Città alle denunce presentate lo scorso luglio dai residenti del quartiere San Paolo, alle prese con la difficile convivenza con i locali notturni.

Le sanzioni

Dai dati snocciolati in Sala Rossa dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, Marco Porcedda, è emerso un quadro piuttosto chiaro. Tra controlli diurni e serali, a giugno è stato multato un bar di via Di Nanni per la presenza di un dehors più grande del previsto e musica diffusa ad alto volume con amplificatore. Mentre il agosto, un’altra sanzione è stata rilevata per schiamazzi all’esterno del medesimo locale, causati dagli avventori. Il 5 giugno un secondo bar è stato colpito da multa, con due clienti sorpresi a bere in alcolici venduti in bicchieri di vetro.

In via Pollenzo

Situazione analoga in via Pollenzo: con un dehors non autorizzato e cinque sanzioni per vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, oltre a una multa per prodotti non pre-imballati. "Al momento - ha precisato Porcedda -, non è prevista l’installazione di nuove telecamere nell’area, che comunque rimane seriamente attenzionata". Tanto che all'interno della stessa risultano anche attivi dei progetti di rigenerazione urbana, senza dimenticare il tavolo sicurezza circoscrizionale.

Ma per l’opposizione la situazione resta grave. Pierlucio Firrao, capogruppo di Torino Bellissima e autore dell'interpellanza, ha ribadito: "In quella zona ci sono svariati punti commerciali che se ne infischiano delle regole sulla vendita degli alcolici. Ciò provoca assembramenti, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Alcune persone sono state addirittura minacciate per aver chiesto il rispetto della legge".