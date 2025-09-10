Corso Lombardia, stop alla discarica abusiva: "Rimuoviamo i rifiuti"

Dopo anni di incuria, il marciapiede di corso Lombardia all’altezza di piazza Nazario Sauro (quartiere Lucento) è finalmente tornato ad essere utilizzabile dai cittadini. Il primo intervento è stato portato a termine in questi giorni e sarà seguito da ulteriori azioni di pulizia.

L’area, purtroppo, era diventata nel tempo una vera e propria discarica a cielo aperto, conseguenza dell’inciviltà di alcuni cittadini che abbandonavano rifiuti e ingombranti in strada. Il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, ha voluto cogliere l’occasione per ricordare che "il servizio di ritiro degli ingombranti è gratuito", invitando tutti ad adottare comportamenti responsabili per mantenere decoroso lo spazio pubblico.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra gli uffici tecnici della Circoscrizione 5, l’assessore al Verde della Città di Torino, Francesco Tresso, e il coordinatore all’Ambiente della 5, Giorgio Tassone. "Un lavoro di squadra che restituisce sicurezza e vivibilità a un marciapiede da troppo tempo inutilizzabile" commenta Correnti.