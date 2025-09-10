FILM - Material Love, una commedia sentimentale parzialmente riuscita

L'attività lavorativa di una organizzatrice di matrimoni si complica quando si ritrova divisa tra l'uomo perfetto e il suo imperfetto ex.

Dopo l'apprezzatissimo e indipendente Past Lives, Celine Song torna dietro la macchina da presa con un altro film romantico, che però si adegua maggiormente ai canoni di Hollywood e coinvolge grandi stelle come Pedro Pascal, Chris Evans e Dakota Johnson.

Celine Song non vorrebbe realizzare la tipica commedia romantica ma nonostante lo sforzo non riesce ad uscire dalle regole di genere, come invece le era riuscito con Past Lives. Con Material Love la Song vuole criticare il materialismo che domina i nostri tempi, rendendo la protagonista una specie di Tinder umano. Questa critica in parte riesce e in parte no. La rappresentazione di come la tecnologia e il mercato dettano sempre più le regole nei nostri rapporti è molti efficace, ma tutto cade nel finale che è troppo favolistico e costringe la pellicola al conformismo che il genere delle rom-com impone.

Si rivelano invece più che azzeccate le scelte del cast, dove Pedro Pascal di sente a suo agio nell' interpretare un milionario che si innamora della protagonista. Lo stesso vale per Chris Evans che interpreta un personaggio che è agli antipodi di quello di Pedro Pascal, ovvero lo squattrinato ex di Dakota Johnson, la quale risulta essere la scelta migliore per il tipo di ruolo originale affidatole da Celine Song, che si conferma quindi molto brava nel selezionare i propri cast con la cura dovuta.

Nonostante le premesse fossero più che buone il nuovo film di Celine Song è solo parzialmente riuscito. La Song non è riuscita a ricreare la bellissima atmosfera nostalgica che c'era in Past Lives, dandoci un film che in tutti modi tenta di essere anticonvenzionale, ma che poi finisce per esserlo.

Voto: 2,5/5

TITOLO: Material Love

TITOLO ORIGINALE: Materialists

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

GENERE: commedia, sentimentale, drammatico

REGIA: Celine Song

CAST: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Marin Ireland, Louisa Jacobson, Sawyer Spielberg, Dasha Nekrasova, Eddie Cahill.

DURATA: 116 minuti