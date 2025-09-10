"L'ombra di Dio": il film sul sensitivo Gustavo Rol girato a Torino presentato il 22 settembre

“Sensitivo”, “mentalista”, “illusionista”, “illuminato”: sono solo alcuni degli aggettivi usati per descrivere Gustavo Adolfo Rol, figura enigmatica che ha influenzato la cultura e la politica del Novecento, che riposa a San Secondo di Pinerolo, dove gli è stata intitolata anche la scuola. Questo illustre torinese, che nella sua lunga vita ha saputo guadagnarsi la fama e la stima dei personaggi più influenti della sua epoca, viene raccontato per la prima volta in un film interamente girato a Torino da Corrado Monina con distribuzione prevista nel 2026.

“L’ombra di Dio” ripercorre i primi e gli ultimi anni della sua vita: da bambino, un’estate indimenticabile con la madre in una casa di campagna segna l’inizio di un contatto con il divino, coltivato attraverso il rapporto quotidiano con lei e con gli alberi. Da anziano, dopo la scomparsa della moglie, Rol vive giornate sospese tra pace e malinconia, tornando in qualche modo “bambino” grazie alla presenza della sua badante, che assume un ruolo di cura materna e crea un legame emotivo e ciclico tra i due momenti dell’esistenza.

Il film, prodotto Felinova Productions in collaborazione con Fondazione Giubileo per la Cultura, ha ricevuto il sostegno di Giubileo, Film Commission Torino Piemonte e Filmstudio. Sarà presentato lunedì 22 settembre alle ore 20 presso la Fondazione Giubileo per la Cultura, partner di produzione, alla presenza del regista Corrado Morina e del cast. Per l’occasione verrà proposta in anteprima una selezione di scene.

Per info: info@fondazionegiubileo.it