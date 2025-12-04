La Festa di apertura alla Suoneria apre la stagione teatrale di Settimo

La nuova stagione teatrale di Settimo Torinese si svilupperà da dicembre a maggio tra il Teatro Garybaldi e lo Spazio Combo, con un programma di 22 appuntamenti che intrecciano teatro, musica, danza e circo contemporaneo.

L’apertura, dal 5 al 7 dicembre, sarà una grande festa diffusa negli spazi della Suoneria, con Teatri Mobili, Materiaviva e numerosi artisti e musicisti, trasformando l’intera struttura in un palcoscenico in movimento. Da gennaio, il palco accoglierà Banda Osiris, Lucilla Giagnoni, Mario Perrotta, Marina Massironi, Marta Cuscunà, Ambra Senatore, Andrea Scanzi, Moni Ovadia, Paolo Jannacci, Donati & Olesen, Luisella Tamietto e molti altri protagonisti della scena italiana.