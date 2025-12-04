Canzoni per la libertà: partito il tour di Natale 2025 del Free Voices Gospel Choir

Ha preso il via nei giorni scorsi il Tour di Natale 2025 del Free Voices Gospel Choir® che in questo momento storico particolarmente bisognoso di speranza, luce e pace offre al pubblico un inno alla libertà e all’unione dei popoli dal significativo titolo “Songs for FREEdom”. Ogni tappa del tour sarà un abbraccio collettivo, un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme la libertà di essere, di vivere, amare e cantare.



Si prosegue venerdì 5 dicembre (ore 19) con un concerto organizzato per il Circo Peppino Medini nel suggestivo Parco del Castello della Rovere di Vinovo (TO) trasformato per l’occasione nel Regno di Babbo Natale. Accesso libero al villaggio natalizio, con laboratori bimbi, visite degli elfi e possibilità di scrivere lettere a Babbo Natale, mentre l’ingresso all’area spettacoli (riscaldata) è a pagamento. Per informazioni specifiche è possibile contattare i numeri 347.7893694 o 345.5785577

Il giorno successivo, sabato 6 dicembre (ore 21) , la splendida location delle Lavanderie a Vapore di Collegno (Corso Pastrengo 51) ospiterà in collaborazione con 360 online un concerto sulla Magia del Natale declinata attraverso le potenti note del gospel del Free Voices. Evento inserito nella rassegna musicale “Sale e Pepe 2025/2026” della Città di Collegno. Info sul sito www.comune.collegno.to.it/novità/salepepe e biglietti d’ingresso (costo 10 euro) fino ad esaurimento a questo LINK

Si fa tappa a Susa invece sabato 7 dicembre (ore 21) dove la Cattedrale di San Giusto sarà splendida cornice dell’evento “Magia del Natale” organizzato dalla Pro Loco di Susa.

L’evento è ad ingresso libero (fino ad esaurimento posti) per celebrare le prossime festività insieme a tutta la comunità valsusina.

Cuore torinese del tour 2025 sarà la serata organizzata venerdì 12 dicembre (alle 19,30) presso il Mercato Centrale di Porta Palazzo (Piazza della Repubblica, Torino) dove il pubblico potrà godere delle sonorità gospel gustando al tempo stesso se vuole un apericena in uno dei tanti locali eccellenti di food della galleria mercatale progettata da Fuksas. Un evento ad ingresso libero in cui si prospetta il tutto esaurito.

Il tour prosegue poi sabato 13 dicembre (ore 21) con una trasferta in Lombardia, a Mede (PV) per un concerto molto atteso nello storico Teatro Besostri (Via Matteotti, 33) i cui proventi andranno a favore dell'Associazione "A.P.A. A Porte Aperte O.D.V". Ingresso a pagamento 20€ Prenotazioni al numero 06 83393024 oppure online sul sito del Teatro www.teatrobesostri.it

Domenica 14 dicembre (ore 21) il Free Voices Gospel Choir è ospite del Teatro San Carlo di Casalborgone (Piazza Carlo Bruna), per un appuntamento musicale divenuto una felice tradizione per la cittadina, organizzato in collaborazione col Comune di Casalborgone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Molta attesa intanto c’è per la serata di grande energia che sarà ospitata sabato 20 dicembre (ore 21) nella suggestiva location del Teatro Milanollo, in Piazza Turletti, 7 a Savigliano (CN) dove il coro di Beinasco torna con un evento ad ingresso libero con ospite d’eccezione la nota vocalist: Claudia Ginga.

La settimana di Natale si apre domenica 21 dicembre (ore 17,30) con un concerto pomeridiano presso la Chiesa Evangelica di via S. Pellico, 6 a Beinasco (TO) ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Finale col botto – per prepararsi seriamente al Capodanno - sarà quello di martedì 30 dicembre (ore 20,30), quando presso le Fonderie Limone di Moncalieri (TO) il tour si concluderà con il Xmas Gospel Show: una festa musicale indimenticabile con due guest star internazionali d’eccezione del calibro del pianista Rudy Fantin e di Laketra Knowles cantante originaria dell’Arkansas dalla mitica voce Soul & gospel; a sorpresa, per il pubblico di appassionati, anche la spettacolare partecipazione dei Free KIDS, il coro degli under 12 che è frutto del nuovo progetto sperimentale del Free Voices, pronto ad emozionare il pubblico insieme alle coreografie dei Muvies Smiles

Ingressi a pagamento (18 euro biglietto intero, 10 euro ridotto per bambini fino ai 12 anni) acquistabili su eventbrite a questo link Info: prenotazionifreevoices@gmail.com

Serate rivolte agli appassionati di musica gospel, con proposte di brani caratteristici della black music eseguiti dai quasi 100 coristi del FREE, accompagnati da musica dal vivo nonché gli intramontabili brani a ritmo blues e jazz, sonorità inconsuete a ritmo latino, alcune novità e gli immancabili brani che fan subito Natale. In allegato il programma completo, ancora suscettibile di variazioni.