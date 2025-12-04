ET, l’opera di Riccardo Cordero atterra nel cortile del Museo Accorsi-Ometto

Al Museo Accorsi-Ometto è atterrato un’opera d’arte “aliena”: nel cortile sarà visibile gratuitamente a tutti i cittadini di passaggio da via Po, la scultura firmata da Riccardo Cordero, dall’evocativo titolo “ET”.

Un omaggio all’arte e all’architettura barocca, caratterizzata da un frenetico rincorrersi di linee curve, esprime al meglio la tensione dinamica dell’energia in movimento, intrappolata all’interno di una robusta e lucente superficie in acciaio inox.

Materiale che si scolla decisamente dal resto dell’architettura dello storico edificio, proprio come un extraterrestre.



Con questa scultura Cordero dimostra di partire dal movimento continuo e pluridirezionale delle superfici barocche per giungere a esiti non figurativi che lo pongono in continuità con le sperimentazioni astratte e spaziali novecentesche, interessate a dare forma e colore al sentimento e al pensiero individuale.