Guasto alla rete elettrica, Nizza-Millefonti senza luci per 48 ore

Per due notti consecutive gran parte del quartiere Nizza-Millefonti è rimasto senza illuminazione pubblica, generando disagi e preoccupazioni tra i residenti.

Le segnalazioni sono arrivate a decine, in particolare dalle vie Nizza, Alba, Genova e corso Maroncelli, dove l’assenza di luce ha reso più difficile la mobilità serale e notturna. A confermare la situazione e il suo esito positivo è stato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha sottolineato il lavoro svolto dai tecnici di Ireti per individuare e risolvere il guasto.

“Dopo diversi interventi e verifiche - ha spiegato Miano -, nella tarda serata di ieri il quartiere ha potuto nuovamente godere dell’illuminazione pubblica. Ringrazio i tecnici per l’impegno dimostrato e i cittadini per la pazienza”.