Borgo Vittoria, giravano in auto con due chili di cocaina e hashish: in manette due ventenni

Giro di vite contro lo spaccio di droga a Torino e provincia, da parte dei carabinieri. Nei giorni scorsi, infatti, alcune persone sono finite in manette per reati connessi agli stupefacenti: a Grugliasco è stato arrestato un 24enne di origine albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, perché trovato in possesso di 769 grammi di cocaina, suddivisa in 7 pacchetti di cellophane, 562 grammi di hashish, anche questi suddivisi in panetti confezionati, un bilancino di precisione e uno smartphone.



A Nichelino, invece, i militari hanno arrestato un 46enne del posto, anche lui con precedenti di polizia, dopo averlo sorpreso in possesso di più di 200 grami di cocaina, ma anche denaro contante e un bilancino di precisione: anche in questo caso sono scattate le manette per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” mentre l'uomo è finito ai domiciliari.



Ma il colpo più grosso lo hanno portato a termine i carabinieri delle Vallette che, nei pressi di via Coppino, hanno fermato, controllato ed arrestato due giovani marocchini di 24 e 22 anni, trovati a bordo di un’autovettura mentre trasportavano 2 chili di cocaina oltre a dell’hashish. Anche per loro sono scattate le manette.



Infine, i carabinieri di stazione Lingotto hanno arrestato in via Pannunzio un 27enne originario del Mali, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a cedere 5 dosi di cocaina ad un 47enne del luogo. Anche in questo caso, droga e denaro sono stati sequestrati e l’interessato è stato messo agli arresti domiciliari.