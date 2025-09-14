Ladri in azione in piscina, rubata la cassaforte con l’incasso delle iscrizioni

Maxi furto nella notte alla piscina comunale di Leini, in via Volpiano 38. Una banda di ladri - almeno due persone - è riuscita a introdursi nel centro sportivo e a portare via la cassaforte, contenente alcune migliaia di euro.

Porta forzata sul retro

I malviventi hanno forzato una porta antipanico sul retro dell’edificio e, una volta dentro, si sono diretti senza esitazioni verso l’ufficio amministrativo. Qui si trovava il forziere, ancorato al muro con dei tasselli, che custodiva l’incasso delle iscrizioni per la nuova stagione agonistica.

Nessun allarme in funzione

Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe avvenuto senza che scattasse l’allarme. I ladri avrebbero quindi avuto tutto il tempo necessario per lavorare indisturbati e portare via il bottino.

Indagini dei carabinieri

Le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri di Leini, che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. L’obiettivo è individuare elementi utili a risalire agli autori del colpo, che sembravano sapere con esattezza dove colpire e cosa cercare.