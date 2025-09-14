 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 14 settembre 2025, 15:02

"Sospesi": il film sulle arti circensi in anteprima al CineTeatro Baretti

Giovedì 25 settembre

Anteprima giovedì 25 settembre alle 19 al CineTeatro Baretti di Torino, via Giuseppe Baretti 4, per "Sospesi", il primo film che racconta, con uno sguardo corale e appassionato, il mondo del circo contemporaneo italiano: le sue poetiche, le sue pratiche e i suoi protagonisti. Un viaggio da Nord a Sud del Paese, tra artisti che hanno trasformato il circo in un linguaggio del presente, capace di parlare alla società con forza artistica, politica e culturale.

In concorso al Torino Underground Cinefest, il film è prodotto dalla torinese Cordata F.O.R., in co-produzione con Flash Future, con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura e della Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Quattrox4 e con il contributo di Play Juggling.

 Firmato da Luca Quaia e Francesco Sgrò, "Sospesi" dà voce a oltre 30 protagonisti del circo, figure di rilievo della scena artistica italiana che si sono distinti nella scena europea: per realizzarlo sono stati percorsi 7000 chilometri ed è stato necessario un anno di lavorazione, tra riprese e uno di post-produzione. 

«Le compagnie e gli artisti di cui parliamo hanno de-romanticizzato il mito della libertà ed hanno  rimesso il circo in gioco trasformandolo in un atto sociale e politico. Una storia fatta da uomini e  donne che non provengono da famiglie circensi, che hanno deciso di arrivare al circo dopo una  carriera nel teatro, nella danza oppure dopo una laurea in filosofia» afferma Francesco Sgrò.

