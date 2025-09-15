Torino City Tour 2025: alla scoperta di Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgo Rossini

Scoprire i quartieri di Torino seguendo itinerari originali, tra narrazioni e progetti creativi, per trasformare una semplice passeggiata in città in un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Questo è Torino City Tour, nuovo format che quest’autunno coinvolge Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgo Rossini, riprendendo quanto già sperimentato con successo negli ultimi anni proprio a Vanchiglia.

L'idea è nata dall’incontro -nel 20XX- tra l’illustratrice Federica Zancato e Francesca Stagni di Guide Bogianen, che si mettono a discutere di progetti per valorizzare il quartiere, unendo l'entusiasmo dei nuovi arrivati in città e quello dei torinesi di vecchia data. Prende così forma un’esperienza che -grazie al coinvolgimento anche di Spazio Costanza e di Silvia Cappuccio- collega le storie dei palazzi e dei personaggi del quartiere a progetti di illustrazione ispirati ai luoghi, il tutto condito da piccoli indizi costruiti a mano o pensati ad hoc per le diverse tappe del tour.

Sempre più persone, negli anni, hanno in questo modo iniziato a girare il quartiere, scoprendone i personaggi nascosti, tra i suoi luoghi particolari, il tutto in una chiave poliedrica e divertente che unisce musica, storia e arti visive.

Da questa esperienza ormai consolidata, nascono oggi altri due nuovi tour, a Vanchiglietta e Borgo Rossini, con la collaborazione con Eccetera Experience, luogo inedito che unisce storie e cocktail, e Amaranto, storico spazio legato all'arteterapia. L'idea è sempre la stessa: offrire un itinerario originale, capace di trasformare la visione e la percezione di diversi luoghi di Torino, spesso frequentati solo dai residenti e poco dagli esploratori urbani.

«Ho sempre pensato che scoprire Torino fuori dal centro potesse essere la migliore chiave di lettura per comprendere la città, i suoi meccanismi e la sua natura contemporanea -sottolinea Francesca Stagni- Credo molto nel lavoro che sta crescendo grazie alla collaborazione con Spazio Costanza e gli altri spazi culturali: stanno emergendo idee e visioni sulla ricchezza e complessità urbana che potranno generare ulteriori momenti di incontro e arricchimento fra persone di età, provenienze ed interessi diversi».

Le date del Torino City Tour 2025

Sono tre gli appuntamenti già fissati per l’autunno 2025:

Si parte con il Vanchiglia City Tour, alla sua sesta edizione, in programma giovedí 25 settembre alle 18. Il tour durerà due ore e si concluderà da Spazio Costanza, collettivo di illustrazione e fumetto. Ai partecipanti verrà data una shopper bag in carta, da riempire con i ricordi di ogni tappa prevista durante il percorso.

Sabato 25 ottobre, alle 17, si attraverserà Vanchiglietta tra storie di gusto e curiosità, insieme a Nicola di Eccetera Experience.

Infine, sabato 22 novembre dalle 15, partirà un viaggio tra arte, cinema e creatività nel quartiere simbolo dell'Oltre Dora torinese: il Borgo Rossini City Tour, accompagnati da Amaranto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.torinocitytour.com.