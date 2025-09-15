Cabine telefoniche vandalizzate, in arrivo un nuovo piano di dismissione

In arrivo un nuovo piano di dismissione per le vecchie cabine della Telecom. E' quanto confermato, a Palazzo Civico, dall’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza presentata dalla consigliera dei Moderati, Ivana Garione.

Il caso

In via Borgaro, all’angolo con via Lucento, da tre anni i residenti convivono con una cabina telefonica abbandonata e vandalizzata, ridotta ormai a uno scheletro. Vetri rotti, gettoniere manomesse e arbusti cresciuti attorno al manufatto contribuiscono a rendere ancora più evidente il degrado della zona, già segnata dalla presenza della vicina stazione Madonna di Campagna in stato di abbandono.

A chiedere tempi certi per la rimozione è la consigliera Garione. “Da anni i cittadini segnalano la situazione. In altre zone, come in piazza Peyron, le cabine sono state riutilizzate. Qui invece il manufatto è fermo, rotto e lasciato a se stesso. È ora di intervenire”.

"Tocca a Telecom"

“La competenza è di Telecom, proprietaria del bene. Gli uffici comunali hanno già inoltrato richiesta e a ottobre verrà aggiudicata la gara per la rimozione. Contestualmente arriverà un nuovo piano di dismissione delle cabine telefoniche” la replica affidata a Foglietta. Se le tempistiche saranno rispettate, il quartiere potrà liberarsi entro pochi mesi di un manufatto che oggi rappresenta solo un simbolo di degrado.