L’asilo di Buriasco invita i più grandi a tornare piccoli e a festeggiare i suoi 150 anni

Domenica 21 settembre la scuola dell’infanzia di Buriasco celebra i suoi 150 anni. Per l’occasione è stata organizzata una giornata ricca di appuntamenti rivolti ai cittadini, agli ex alunni, alle famiglie e ai sostenitori dell’istituto. “Abbiamo scelto la data del 21 settembre perché coincide con la festa patronale del paese. Si partirà al mattino, alle 10, con l’inaugurazione della mostra allestita in una sala della scuola, con le foto di classe delle diverse annate – spiega Luciana Canavosio, una delle organizzatrici degli eventi – Invitiamo quindi tutti a venire a riconoscersi negli scatti contribuendo a raccontare un pezzo di storia della scuola”.

Dopo il pranzo organizzato dalla Pro loco di Buriasco, e servito nella tensostruttura allestita vicino al campo sportivo, si tornerà a scuola per un pomeriggio di giochi e attività che inizierà alle 14,30: “Anche i genitori e i nonni avranno l’occasione di rivivere un pomeriggio all’asilo e di svolgere attività pensate apposta per loro” continua Canavosio.

Per partecipare al pranzo bisogna prenotare entro giovedì 18 settembre mandando un messaggio whatsapp al numero 353 4810251, oppure rivolgendosi alla tabaccheria Martina & Laura che risponde al numero 351 7788433.