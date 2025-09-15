Susa, nella Chiesa del Ponte esposta la reliquia della Manica di San Francesco d'Assisi



Fino al 12 ottobre, nella Chiesa del Ponte di Susa, è esposta la Manica di San Francesco d’Assisi, straordinaria reliquia che lega la storia del Santo a quella della città di Susa.

Nell’ambito della mostra “Silenzi operosi” che ripercorre le storie e le vicende dei monasteri e delle abbazie valsusini, viene esposta la manica del saio di San Francesco.



Secondo la tradizione, San Francesco donò questa reliquia a Beatrice di Savoia per ottenere la costruzione del convento francescano e della chiesa: un gesto che testimonia il profondo intreccio tra spiritualità e vicende storiche del territorio.



L’ingresso all’esposizione avviene dal Museo Diocesano di Arte Sacra. La visita è possibile tutti i pomeriggi, dalle ore 15 alle ore 18.

Un’occasione unica per rivivere un capitolo fondamentale della devozione francescana e di storia locale.



Per informazioni: www.vallesusa-tesori.it - 0122622640