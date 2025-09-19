 / Moncalieri

Moncalieri | 19 settembre 2025, 10:08

Qua la zampa: con Moncalieri Dog Friendly la città diventa più accogliente per cani e padroni

Appuntamento domenica 21 settembre al centro polifunzionale di via Santa Maria

Immagine di archivio

Per una domenica Moncalieri diventa il 'centro di gravità permanente' per chi ama i cani e i nostri amici a quattro zampe. Il 21 settembre, infatti, dalle ore 9.30 il centro polifunzionale di via Santa Maria 27 bis diventa la casa di cani e padroni con "Moncalieri Dog Friendly", l’evento pensato per chi ama il proprio animale domestico e vuole imparare a costruire un rapporto più consapevole e felice con lui.

"Una festa per i cani e per chi li ama davvero"

"Una giornata speciale, ricca di attività, giochi, consulenze professionali e incontri che renderanno più forte il legame con il tuo amico a quattro zampe. Una festa per i cani… e per chi li ama davvero", come ha sottolineato l'assessora Alessandra Borello, chiamando tutti a raccolta (amici a quattro zampe e padroni) per domenica.

In programma giochi, attività, consulenze, dimostrazioni e persino momenti di pet therapy: tutto pensato per celebrare quel legame speciale che unisce umani e cani. Un’occasione per scoprire servizi e curiosità del mondo dog-friendly, ma anche per vivere una giornata leggera e allegra in compagnia del tuo compagno peloso. Ospiti speciali: DOGGO DAIILY e Sara Turetta di Fondazione Save The Dogs.

Giochi, visite veterinarie, attività e pet therapy

Una giornata che offre visite veterinarie gratuite, consulenze professionali con esperti cinofili e incontri pratici per imparare a comportarsi in modo corretto, oltre a consigli e raccomandazioni e un approccio di pet therapy per i più piccini. Non mancheranno attività e giochi ludici e spazio alle adozioni grazie alla presenza dei volontari del canile l’Albero di Mais. Per una giornata all'insegna del miglior amico dell'uomo.

Massimo De Marzi

