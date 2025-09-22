Arriva la stagione fredda, il rifugio di Cavour chiede aiuto per scaldare i suoi cani: gara di solidarietà per fondi (e magari pellet)

Arriva la stagione fredda (anche se il termometro per il momento sembra infischiarsene), quindi bisogna farsi trovare pronti. Ecco perché, al Rifugio di Cavour, si stanno facendo i conti per il riscaldamento per le attività che, tutti i giorni, offrono una prospettiva di vita a cani e gatti senza una famiglia. Attività e impegno che però rappresentano anche una spesa: per quello si chiede una mano. Anzi: una zampa, anche per sostenere le attività del Canile sanitario di Pinerolo.



Per fare un esempio, serve pellet per alimentare il calore che accompagnerà gli ospiti con la coda durante la stagione più rigida, ma anche soldi per acquistare il cibo di tutti i giorni. E, più in generale, per dare una mano: anche per questo, nel corso del fine settimana, Radio Grp ha lanciato una gara di solidarietà raccogliendo offerte e ottenendo un buon risultato dai propri ascoltatori, in tempo reale.



"Servono soldi per sostenerci perchè da pochi mesi abbiamo aperto una cooperativa per gestire le due strutture di Cavour e Pinerolo - spiega Amanda Bordino, che è una delle anime della struttura tramite la coop Diamoci una zampa, nata a dicembre 2024 -: sono anni che siamo attivi sul territorio, ma ora che abbiamo dovuto apportare queste novità ci sono anche tante spese cui fare fronte, senza dimenticare le tante adozioni, le cure e così via. L'estate è un periodo in cui arrivano molti animali. Ma chi non volesse darci dei soldi, può aiutarci in molte altre maniere: per esempio può portarci del pellet per le nostre stufe. M va bene anche una donazione via bonifico, che poi è detraibile".



"Sui social e sul nostro sito abbiamo fatto un appello - prosegue Bordino -: per chi volesse aiutarci c'è il nostro iban, c'è Satispay, ma anche il codice fiscale per chi vuole donare il 5 per mille. E poi ci sono tutti i nostri contatti per chi volesse portarci appunto pellet, ma anche cibo per gatti, cibo umido per cani. Ogni aiuto, per noi, è prezioso".

