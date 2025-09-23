Torino saluta i sacerdoti dell’Ive: addio a Santa Rita dopo 8 anni di servizio

Il Popolo della Famiglia e i fedeli del quartiere Santa Rita hanno celebrato l’addio di padre Giuseppe Calvano, padre Alessandro Parrella e padre Danilo Palumbo. Le parrocchie torinesi di San Pier Giorgio Frassati e Maria Madre della Chiesa hanno dato l’ultimo saluto ai sacerdoti dell’Istituto del Verbo Incarnato (Ive), presenti nelle rispettive comunità dal 2017.

Nuovi orizzonti

Dopo otto anni di servizio pastorale, i religiosi lasciano la Diocesi di Torino per nuove destinazioni: Padre Danilo a Genova, Padre Alessandro a Cipro e Padre Giuseppe a Vitorchiano. La giornata è stata segnata da due Messe di ringraziamento e congedo, celebrate alla presenza dei numerosi amici e fedeli che hanno voluto testimoniare gratitudine per l’impegno dei sacerdoti. “Vogliamo dire un grande grazie ai religiosi e alle religiose dell’Ive - ha dichiarato Carlo Bravi, referente del circolo del PdF di Torino -, per la loro testimonianza e per il servizio generoso alla Chiesa e alla città. Hanno promosso valori fondamentali come la vita, la famiglia e la libertà educativa”.

L’ultima protesta

L’addio dei tre sacerdoti era già stato al centro di una mobilitazione dei fedeli durante l’estate: il 25 giugno, una processione della Consolata aveva attraversato le vie del centro di Torino, da piazza Arbarello a piazza della Repubblica, con l’obiettivo di chiedere al Cardinale Roberto Repole di riconsiderare la decisione di trasferire i sacerdoti. La protesta, pur rispettosa, denunciava il rischio di diluire la presenza pastorale e disgregare la vita comunitaria, sottolineando l’importanza dei tre padri per i giovani e le famiglie del quartiere.

Niente da fare

Nonostante le petizioni e le richieste di dialogo, la Diocesi ha confermato il trasferimento: la parrocchia di Maria Madre della Chiesa, che ospita anche una scuola parentale gestita dai genitori, vedrà ora l’arrivo di don Iginio Golzio, 75 anni, mentre la parrocchia beato Pier Giorgio Frassati sarà affidata a don Mauro Gavino, 60 anni, da Savigliano.

“È un momento di grande emozione - raccontano i fedeli - ma anche di consapevolezza: i sacerdoti hanno saputo costruire legami autentici, valorizzare la partecipazione e mantenere viva la comunità”. Non solo un congedo, ma anche una celebrazione di otto anni di impegno pastorale e sociale.