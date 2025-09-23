 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 18:08

Piazza Castello tra Pro Pal e Salone Auto, il sindaco: “Lavoriamo per rendere possibile l’evento e esprimere solidarietà alla Palestina”

La manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 settembre negli spazi dove sono state allestite e tende e striscioni a sostengo del popolo palestinese

Tende dei Pro Pal in piazza Castello

In piazza Castello sono cominciati gli allestimenti per il Salone Auto Torino, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre, proprio dove sono state allestite le tende e gli striscioni Pro Pal.

Lo Russo: "Momento delicato"

"Questo è un momento estremamente delicato dove è importante che la Città possa far sentire la propria vicinanza al popolo palestinese. Sono convinto con un lavoro intelligente di mediazione e di relazione si possano coniugare le esigenze della città: svolgere un Salone in sicurezza e manifestare solidarietà al popolo palestinese” commenta il sindaco Stefano Lo Russo a margine della conferenza stampa di presentazione delle kermesse dell'auto.

Chiara Gallo

