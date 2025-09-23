Chivasso: Un Palazzo Einaudi strapieno rende onore al Maestro Stefano Galli

Un sabato pomeriggio da ricordare quello appena passato, che ha avuto come protagonista indiscussa l’inaugurazione della mostra del Maestro Stefano Galli a Palazzo Einaudi.

Un vero onore per la Città ospitare un artista del suo calibro, presenza fissa alla Biennale di Venezia, in Svizzera, negli Emirati Arabi, che ha esposto addirittura per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e l’elenco potrebbe continuare…

Quella esposta è una selezione di quadri che ripercorre varie tappe del suo percorso artistico e l’allestimento ha quel tocco in più grazie alla professionalità della gallerista dell’artista, la Dottoressa Daniela Accorsi, titolare dell’omonima galleria a Torino e Venezia.

A fare gli onori di casa il Vicesindaco Pasquale Centin, presenti anche i Consiglieri Comunali Giovanni Scinica, Domenico Barengo, Bruno Prestìa e il Presidente Ascom Chivasso Carlo Nicosia. Non sono mancati poi artisti del calibro di Francesco Capello, Francesco Siclari e Salvatore Pronestì, ma anche Presidenti e Soci di diverse associazioni culturali, e non, della città. Amici, parenti, grandi e piccini, tutti estasiati dalle prospettive e dai colori del Maestro.

Galli, felicissimo di questa mostra, ci ha tenuto a ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’invito fattogli mesi fa, e concretizzatosi con questa esposizione, appunto. Un altro ringraziamento lo ha riservato a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Una mostra da non perdere e che sarà visitabile fino a domenica 28 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’evento è stato inserito anche nel programma ufficiale della Festa dei Nocciolini e vedrà ben due eventi svolgersi all’interno della sala espositiva, ovvero “Sgranocchiando Nocciolini”, il 23 e 24 settembre alle ore 21.



