"La voce di Hind Rajab": da Venezia a Torino, il cast presenta il film domenica 28 settembre

Dopo il grande successo della presentazione all'82^ Mostra del Cinema di Venezia, il cast di "La voce di Hind Rajab" arriva a Torino. Il film di Kaouther Ben Hania che si è portato a casa il Leone d’Argento a Venezia racconta la sconvolgente storia vera di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni, intrappolata sotto il fuoco incrociato di una sparatoria a Gaza a gennaio 2024. La sua voce si intreccia con quella dei soccorritori della Mezzaluna Rossa che tentano di salvarla.
In occasione dell’attesa uscita in sala del film, prevista dal 25 settembre, gli interpreti Motaz Malhees (Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti, 200 metri) e Saja Kilani (Knockdown, What’s Your Emergency?) saranno in tour nelle principali città italiane, tra cui Torino.
La presentazione sarà domenica 28 settembre alle ore 10.30 al cinema Centrale e alle 14.30 al cinema Fratelli Marx.