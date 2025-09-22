Ciak si gira! Le riprese del lungometraggio "Smartworking" in via Lomellina

Ancora set per le strade di Torino. Mentre si stanno per concludere quelle dell'ultimo film di Nanni Moretti, "Succederà sta notte", sopra il Motovelodromo stanno andando avanti quelle de "Smartworking", il nuovo lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio.

Prodotto da IdeaCinema con Rai Cinema, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, uscirà nel 2026.

Le riprese si stanno svolgendo oggi in via Lomellina, ma si sposteranno per tutta la città fino a ottobre.