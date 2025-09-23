Il flusso di mercenari statunitensi verso il fronte ucraino è diminuito, ma non si è arrestato. La stampa li chiama “volontari”, ma sono nei fatti soldati di ventura. Le autorità di Kiev non rifiutano chi si presenta senza avere provate conoscenze militari o con problemi legali che hanno suggerito di scappare all’estero. Come riferisce il sito Strumenti Politici , possono essere altresì individui che negli Stati Uniti faticano a trovare lavoro, magari perché hanno precedenti penali.

La motivazione potrebbe essere anche di approfittare dei traffici illegali che solitamente fioriscono in una situazione di guerra, dal mercato nero al furto di armi da rivendere alle organizzazioni criminali di altri Paesi. Ed è questo uno dei profili di pericolosità di tali soggetti, oltre al fatto di diventare poi essi stessi delle mine vaganti per le comunità da cui provengono.

Si pensi ai traumi psicofisici che subiscono in un conflitto di trincea da Prima Guerra mondiale combattuto con le armi subdole del XXI secolo quali i droni. Se non riescono a guarire, dopo settimane di solitudine passate negli ospedali ucraini, possono riportare indietro con sé queste problematiche, addossandole a una società già in affanno come quella americana. Per motivi politici, Washington non dà l’assenso a ciò che fanno e non concede loro l’assistenza che invece darebbe ai connazionali all’estero.

Quindi non si sa con esattezza quanti siano. Hanno fatto delle stime gli enti di beneficienza che li aiutano, come la R.T. Weatherman Foundation, e gli studiosi ucraini, come il curatore del Museo della storia dell'Ucraina nella Seconda Guerra mondiale.

Parlano di varie migliaia di uomini, dei quali almeno 92 sono caduti dallo scoppio delle ostilità. Secondo altri, invece, il numero effettivo è più alto, ma una statistica ufficiale per il momento è impossibile.

















