Brutto incidente nel Chierese: centauro di Nichelino finisce in ospedale

Momenti di paura nella giornata di ieri, lunedì 22 settembre, per un incidente avvenuto a Mombello, nel Chierese. Un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 119.

59enne nichelese in ospedale

Sono rimaste coinvolte una moto Triumph e una vettura di colore griglio. Il centauro coinvolto, un 59enne di Nichelino, è stato trasportato in ospedale a Chieri in codice giallo dalla Croce Rossa di Castelnuovo.

Sul posto i carabinieri ed il 118

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi da parte dei carabinieri e la messa in sicurezza della zona dell'incidente. La dinamica del sinistro e le responsabilità restano ancora da accertare.