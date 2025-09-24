Mancano medici e pediatri a Barriera di Lanzo, i residenti: "Costretti a farci curare in altri quartieri"

Mancano medici di base e pediatri a Barriera di Lanzo: a rilanciare l'allarme a Palazzo Lascaris il consigliere regionale del M5S Alberto Unia. Propaggine estrema della Circoscrizione 5 ai confini con Venaria, da tempo i residenti del quartiere lamentano la carenza di studi, con gravi disagi nell’accesso ai servizi sanitari di base.

Costretti ad andare in altri quartieri

Molti cittadini, in particolare anziani e persone malate, sono costretti a rivolgersi a professionisti di altri quartieri o a recarsi frequentemente nei pronto soccorso. A Torino, come spiegato in aula dall'assessore Gian Luca Vignale per conto del collega alla Sanità Riboldi, la copertura di medici a Torino risulta migliore rispetto ad altre aree della Regione ed è in progressivo miglioramento.

Dottori nei quartieri periferici

Vignale ha rimarcato che l’Asl sta indirizzando i nuovi medici verso i quartieri meno serviti e ha annunciato che la situazione migliorerà nei prossimi mesi e anni, anche grazie all’attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali.

"La Giunta Cirio - ha replicato Unia - è convinta di aver “adottato tutti gli strumenti di programmazione coerenti con la normativa vigente, per migliorare la copertura sanitaria territoriale” a Barriera di Lanzo. Lo dice il Movimento 5 Stelle e lo dicono i tanti residenti del quartiere che ogni giorno soffrono la mancanza di una medicina territoriale adeguata".