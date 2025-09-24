Addio a Claudia Cardinale, l’iconica diva del cinema italiano se ne va a 87 anni

Addio a Claudia Cardinale, la seducente Angelica ne Il Gattopardo di Fellini se n’è andata all’età di 87 anni.

Nata a Tunisi da genitori italiani nel 1938, crebbe tra due culture. Divenne celebre dopo un aver vinto un concorso di bellezza a Tunisi. Dopo il successo del film basato sul romanzo di Tomasi da Lampedusa, lavorò a film entrati nella storia del cinema italiano come “8 1/2” di Federico Fellini e “C’era una volta il west” di Sergio Leone.

Diva al pari di Sophia Loren e Brigitte Bardot, negli anni Sessanta era definita una delle donne più belle del mondo. Nel 1969 fece la sua apparizione a Torino, al fianco di Catherine Spaack per il Salone dell’Auto.

L’abito che indossò sul set de Il magnifico cornuto del 1964 è stato acquistato dal Museo Nazionale del Cinema nel 2019.

Con una carriera da oltre 150 film, l’attrice si è portata a casa diversi premi tra cui ben cinque David di Donatello, ma mai un Oscar.





Sì è spenta dopo una lunga malattia nella sua casa di Parigi.