Cuore in movimento: al parco Ruffini arriva la Heart Run

Un intero weekend dedicato alla prevenzione e alla salute del cuore. Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 torna al parco Ruffini l’iniziativa “Non perdere il battito – Villaggio per il cuore”, che unisce sport, informazione e check-up gratuiti per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

Il momento clou sarà la Heart Run, la corsa/camminata non competitiva di circa 5-6 km, aperta a tutti. Una manifestazione pensata non per il cronometro, ma per il piacere di correre o camminare insieme, ricordando che le malattie cardiache rappresentano ancora la prima causa di morte a livello globale. Un messaggio chiaro: muoversi è il primo passo per proteggere la propria salute.

Il programma prevede: sabato 27 settembre: apertura dalle 15 alle 19 con attività sportive e check-up gratuiti. Domenica 28 settembre: giornata intera dalle 9.30 alle 19 con visite di prevenzione, consulenze e appuntamenti dedicati al benessere, fino alla partenza della Heart Run.

Medici e volontari saranno a disposizione per controlli e informazioni, mentre il villaggio offrirà dimostrazioni, momenti di sport per tutte le età e attività pensate per famiglie, bambini e senior. L’evento unisce impegno sociale e leggerezza, trasformando la prevenzione in una festa collettiva, con un unico obiettivo: non perdere il battito.