Colazioni in reparto: il Direttore Tranchida incontra il personale della Cdss

Cominciano domani mattina, 24 settembre 2025, alle ore 8 le “colazioni in reparto” di Livio Tranchida. Volute espressamente dal nuovo Direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino. Saranno un paio gli appuntamenti settimanali che vedranno Tranchida ed il Direttore sanitario Lorenzo Angelone fare colazione nei prossimi mesi in tutti i reparti degli ospedali della Cdss.

Colazione non a base di croissant, ma di tutto ciò che mangiano i pazienti ricoverati. Saranno momenti conviviali e di presentazione con tutti i singoli Direttori dei reparti ed allo stesso tempo momenti di visita alle singole strutture per conoscere le eccellenze ed allo stesso tempo affrontare i problemi e le carenze che verranno posti dal personale di reparto. Infatti il Direttore non parlerà solamente con i primari, ma anche con caposala e tutti i professionisti che ogni giorno si impegnano per la sanità pubblica.

La volontà di Tranchida è quello di incontrare e stringere la mano a tutti in un clima costruttivo di armonia. Un momento simbolico la colazione per iniziare al meglio la giornata e per rendere merito a tutti coloro che si impegnano quotidianamente con una forte motivazione per la nostra salute.

Appuntamenti

Il primo appuntamento prevede mercoledì 24 colazione alle ore 8 in reparto di sub intensiva del professor Renato Romagnoli (Direttore della Chirurgia Generale 2 universitaria - Centro Trapianti di Fegato). Mentre giovedì 25 alla stessa ora appuntamento in degenza mista oncologica delle strutture Radioterapia - Oncologia medica 2 - Endocrinologia Oncologica (dirette dal professor Umberto Ricardi, dal dottor Massimiliano Icardi e dalla professoressa Emanuela Arvat).

