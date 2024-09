Una raccolta fondi per aiutare i rider: torna con la seconda edizione "Riders on the Storm"

Dopo il debutto dello scorso anno, torna l'appuntamento con "Riders on the storm", la serata di raccolta fondi benefica organizzata da Cassa Mutua solidarietà e Nidil Cgil per sostenere le necessità di una categoria piuttosto fragile come quella dei rider, che effettuano le consegne a domicilio di cibo (e non solo).



Appuntamento a Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 83) a partire dalle 21 con un programma che prevede sul palco Rimozione, Trio Marciano (Mao e Dottor Lo Sapio), Medusa, Magazzino San Salvario, Superflamba, Auguri Grenk, Arcote Project e Alessandro Sipolo.



L'ingresso è a offerta libera (apertura cancelli alle 20): i fondi saranno raccolti per poi essere utilizzati nelle cause di lavoro di alcuni lavoratori che denunciano situazioni di sfruttamento, ma anche per aiutare gli stessi rider nell'acquisto o nelle riparazioni delle biciclette, indispensabili per il loro lavoro. Non sono mancati poi, nel corso dei mesi, anche le occasioni in cui alcuni rider sono stati aiutati e sostenuti nella ricerca di una sistemazione in affitto.



La manifestazione gode del patrocinio di Comune e Regione, così come del supporto di Libera, Arci, Torino Pride e molti altri.