Ambulanti contro la pedonalizzazione di via Di Nanni: "200 aziende chiuse o emigrate"

Ambulanti sulle barricate contro la pedonalizzazione di via Dante Di Nanni, che ha "g ettato il mercato e il commercio di vicinato in una lenta agonia ". E' questa la denuncia che arriva da Gregory Massa, del GOIA Fenapi.

Nel 2006 il Comune di Torino ha avviato un progetto di riqualificazione dell'area di via Di Nanni che, tra le altre cose, ospitava un mercato di circa 300 banchi. Il rilancio di quest'angolo della Circoscrizione 3 prevedeva anche la pedonalizzazione della strada.

"Oltre 200 aziende chiuse o costrette a migrare"

Per controllare gli accessi sono stati installati delle telecamere che, attraverso il riconoscimento della targa, registrano i passaggi dei veicoli ammessi al transito. Gli occhi elettronici che "sanzionano sistematicamente i clienti che si affacciano sulla via per ritirare la spesa, oltre al proliferare del degrado, ha portato letteralmente alla decimazione delle attività". "Parliamo di oltre 200 aziende - chiarisce Massa - che hanno dovuto chiudere o migrare".