Cit Turin ha di nuovo il suo teatro: all'Esedra un "Sold Out" con 40 serate di comicità, musica e cabaret

Il ritorno del Teatro di Cit Turin è davvero un gran ritorno: l'Esedra, sala della parrocchia Gesù Nazareno, in piazza Benefica (ingresso da via Bagetti 30), torna a splendere dopo anni di chiusura e un anno di "prova", con una stagione ricca di appuntamenti.

La nuova avventura si chiama “Sold Out a Teatro”: un progetto che dal 26 settembre al 28 maggio proporrà quaranta serate tra cabaret, musica e teatro, con un ritmo serrato e un cartellone pensato per incontrare gusti diversi.

Il programma si articola in più sezioni. Tra queste spicca “E giù a ridere”, otto appuntamenti – uno al mese – con tre mattatori d’eccezione, Francesca Surace, Marco Guarena e Gianpiero Perone, affiancati da ospiti a sorpresa. Sarà proprio questa sezione ad aprire la stagione, il 26 settembre, con lo spettacolo “Chi ben comincia… buoni propositi e altre bugie!” e con la partecipazione speciale di Norberto Midani, maestro del cabaret e della mimica.

Altro filone è quello curato da Giuseppe Sorgi, che dal 7 novembre porterà in scena il brillante show “Io Vergine, tu Pesci?”. Ampio spazio anche alla musica: il 2 ottobre la Piccola Orchestra Sand Creek renderà omaggio a Fabrizio De André, mentre il 16 ottobre sarà la volta di “A Life with the Boss”, uno storytelling musicale dedicato a Bruce Springsteen, con Renato Tammi, Diego Alloj e Alessandro Alloj al pianoforte.

Gli organizzatori sottolineano lo spirito del progetto: "Vogliamo che il teatro diventi un luogo di incontro, risate e condivisione. Perché emozionarsi insieme è sempre più bello. Il nostro motto è 'ride bene chi ride insieme!', e mai come ora crediamo che la risata sia il modo migliore per dare il via a un nuovo inizio".

INFO: www.soldoutateatro.com