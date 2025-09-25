Il Comune di Cavour premia i suoi talenti sportivi

Alla fine della giornata dedicata allo ‘Sportxtutti’, il Comune di Cavour ha reso omaggio agli sportivi cavouresi e delle associazioni locali che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione agonistica, conquistando titoli e medaglie in diverse discipline a livello regionale, nazionale e internazionale.

Tra i premiati figura Elisa Bocco, campionessa della Deaf Mtb Europa Cup in Slovacchia. A livello regionale, riconoscimento per Elisabetta Galliano, campionessa negli 800 metri di atletica e qualificata ai campionati nazionali, e per Massimo Bertone, campione regionale M45 di corsa in montagna con l’Atletica Cavour.

Titolo italiano per la coppia di ballerini Cristian Colomba e Giorgia Osella dell’Adsd Panda di Bricherasio, così come per i ragazzi della Val Pellicans Basket School, campioni regionali Uisp nella categoria Under 15.

Numerosi i successi anche per la palestra Dojo Gorin Karate: Marco Berardo si è laureato campione nazionale nella specialità kata di judo con l’Asd Dkj Pinerolo, mentre Lorenzo Colina ha conquistato il titolo italiano di kumite. Medaglie importanti anche per Sofia Petrassi, bronzo ai campionati italiani di kata, Leonardo Cavallo, campione italiano sia in kata che in kumite, e Isabella Frodi, campionessa italiana di kata.

Nella ginnastica ritmica, Noemi Caffer dell’Asd Dinamika ha ottenuto il primo posto all’interregionale Csen.