Sestriere, grande commozione e silenzio irreale per l'ultimo saluto a Matteo Franzoso [FOTO]

Un silenzio irreale ha accolto a Sestriere l’arrivo dei ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e dello Sport, Andrea Abodi, giunti nella chiesa di Sant’Edoardo dove sono state celebrate le esequie di Matteo Franzoso, il giovane sciatore azzurro morto in Cile per una caduta in pista durante gli allenamenti. Con i due ministri anche il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro.

Bara avvolta nel tricolore

Il feretro di Matteo Franzoso, atleta delle Fiamme Gialle, è arrivato ieri a Sestriere dove e’ stata allestita la camera ardente. Presenti alla cerimonia, officiata da monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, anche il prefetto di Torino, Donato Cafagna, il presidente della Fisi, Flavio Roda, e del Coni, Luciano Buonfiglio.

Sul sagrato della chiesa tante corone e mazzi di fiori, delle autorità ma anche di parenti e amici. Tra le corone quelle di Italy Downhill, del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, della Fisi. Ai piedi della bara un cuscino della famiglia.

Il dolore di parenti e amici

Sulla bara di Franzoso il cappello da finanziere: avvolta nel tricolore, la bara è posta ai piedi dell’altare e meta del mesto pellegrinaggio di parenti, amici e compagni di squadra chiusi nel dolore.

“Da piccolo sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappi che tu e tuo fratello per tuo padre e me siete i nostri eroi e con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi”. Cosi’ Olga, la mamma di Matteo Franzoso, accompagnata all’altare dal figlio Michele, prende la parola nella gremita chiesa di Sant’Edoardo di Sestriere al termine delle esegue solenni.

"Orgogliosi di te, Matteo"

“Tuo papà e io siamo immensamente orgogliosi di te e di tuo fratello, di voi. Continua a sciare amore mio, grazie Matteo per quello che sei, piccolo grande uomo, spero tanto che questa tua morte assurda possa servire per vivere questo bellissimo sport con più sicurezza”, ha poi concluso la mamma.

Dopo la funzione religiosa, a cui hanno preso parte i sindaci della Valle con fascia tricolore e il sottosegretario Claudia Porchietto in rappresentanza della Regione Piemonte, presente con il gonfalone, la salma ha raggiunto Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia e verrà tumulata al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto.