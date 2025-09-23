Domenica torna la Stralucento: sport e solidarietà con il 7° Memorial Marcello Virelli

Domenica 28 settembre 2025 prenderà il via la 28° Stralucento - 7° Memorial Marcello Virelli, evento sportivo patrocinato dalla Circoscrizione 5 e organizzato dall’Asd Gli Amici di Marcello. La manifestazione, che unisce sport e solidarietà, avrà inizio alle ore 9 con partenza in corso Lombardia 105 .

Il programma della mattinata prevede diverse competizioni adatte a tutte le età e livelli di preparazione:

Baby Run 400m alle 9:00;

10 Km competitiva alle 9:30;

10 Km non competitiva alle 9:40;

10 Km Fitwalking alle 9:30;

4 Km camminata ludico-motoria, ideale anche per chi vuole portare con sé il proprio amico a quattro zampe, alle 9:40.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Faro, a sottolineare l’impegno dell’evento nel sostenere cause sociali e solidali. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento. La Stralucento rappresenta un’occasione unica per praticare sport, condividere una mattinata in compagnia e contribuire a una buona causa.