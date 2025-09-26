Fondazione Merz, ecco i vincitori della quinta edizione del Mario Merz Prize

Beatrice Merz, Presidente della Fondazione Merz, annuncia i vincitori della quinta edizione del Mario Merz Prize, l’unico premio internazionale dedicato all’arte e alla musica: Mohamed Bourouissa, per l’arte, e Natalia ínguez Rangel, per la musica.



Mohamed Bourouissa (Algeria, 1978), finalista insieme alle artiste Elena Bellantoni, Anna Franceschini, Voluspa Jarpa e Agnes Questionmark, è stato scelto dalla giuria composta da Manuel Borja-Villel (autore e curatore indipendente), Caroline Bourgeois (curatrice Collezione Pinault, Parigi), Massimiliano Gioni (Capo Curatore New Museum, New York – Direttore artistico Fondazione Trussardi, Milano) e Beatrice Merz.



Natalia ínguez Rangel, finalista insieme ai compositori Luigi Morleo e Arturo Corrales, è stata scelta dalla giuria composta da Helena Winkelman (violinista e compositrice), Philip Samartzis (sound artist e docente presso l’Università di Melbourne), Thomas Demenga (violoncellista e compositore) e Willy Merz (compositore e direttore d’orchestra).



Per entrambi al voto della giuria si è sommato quello del pubblico.